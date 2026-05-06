Теплый дождь перед бурей: какая погода будет 7 мая в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Семенова

Столбики термометров начнут снижаться уже в ближайшую пятницу.

Москву 7 мая снова накроют дожди и гроза, при этом температура продолжит оставаться высокой. Об этом говорится на сайте российского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в столице ожидается переменная облачность с кратковременными осадками и грозами в некоторых районах. При этом ночью возможны дожди в северной части города.

В метеорологической организации также подчеркнули, что днем температура воздуха составит 26 градусов тепла, а ночью она опустится до 13 градусов. Ветер — западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами прогнозируются порывы до 17 метров в секунду.

Четверг станет последним теплым днем перед наступлением холодов. В пятницу столбики термометра начнут снижаться.

Ранее специалист прогностического центра «Метео» Алексендр Шувалов заявил, что температура в столице к 9 Мая упадет до отметки плюс 10 градусов. При этом он исключил вероятность выпадения сильных осадков в эти дни. Плохая погода коснется и жителей Подмосковья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС