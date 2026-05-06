«Солнцепек» уничтожил позиции ВСУ в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Мельников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Применение ТОС-1А позволяет эффективно поражать живую силу противника.

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» уничтожил пункт временной дислокации и скопление боевиков Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.

Цели были выявлены в ходе воздушной разведки с использованием беспилотников. После получения координат расчет выдвинулся на огневую позицию и нанес удар термобарическими боеприпасами по укрепленным позициям противника, расположенным в лесном массиве.

Выполнив задачу, экипаж провел противоогневой маневр и покинул позицию.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС