Цель была выявлена операторами беспилотных систем.

Расчет гаубицы 2А65 «Мста-Б» гаубичного артиллерийского дивизиона 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины на днепропетровском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.

В ходе наступательных действий российские штурмовые подразделения обнаружили позиции противника в лесополосе. После этого операторы беспилотных систем провели разведку местности, уточнили координаты цели и передали данные артиллеристам.

Получив целеуказание, расчет оперативно навел орудие и нанес серию ударов 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с дистанции более 20 километров.

