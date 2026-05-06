Navai выразил соболезнования после гибели снявшейся в его клипе Добромиловой

Разница между ДТП на Дорогомиловской улице и Зубовским бульваром составила около полутора часов.

Рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) выразил глубокое соболезнование погибшей актрисе и фотографу Ксении Добромиловой. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

«Царство ей небесное», — сказал рэпер, который сам в этот же день потерпел аварию.

Трагедия произошла 5 мая на улице Большая Дорогомиловская — неподалеку от Киевского вокзала.

В своих социальных сетях Ксения анонсировала фотоохоту, отметив, что будет снимать мотоциклистов на обеих встречных полосах.

Девушка попыталась сделать кадры, выйдя на проезжую часть. В этот момент мимо ехали несколько мотоциклистов. Один из водителей поднял байк на дыбы, проехался на заднем колесе, но при ударе переднего колеса об асфальт мотоцикл качнуло в сторону Ксении.

Девушку сбило с ног и протащило по асфальту. Когда приехала скорая помощь, фотограф еще дышала, но спасти ее не удалось.

Ксении было 34 года. Известность ей принесло участие в клипе «Девочка-война» рэп-дуэта HammAli & Navai.

Удивительно, что разница между ДТП на Дорогомиловской улице, где погибла Ксения, и Зубовским бульваром, где рэпер врезался в дерево, составила около полутора часов.

Как отметил сам пострадавший в беседе с 5-tv.ru, он не получил травм и чувствует себя хорошо.

Сильно поврежденный автомобиль Ferrari, принадлежавший Navai, был эвакуирован с места ДТП. передняя часть спортивной иномарки полностью разрушилась, также отлетело одно из ее колес.

По предварительной информации, машина двигалась на высокой скорости. Во время резкого перестроения ее занесло: сначала автомобиль врезался в бордюр, затем столкнулся с деревом и дорожным знаком.

