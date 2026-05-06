В России предложили ограничить поступление в магистратуру по непрофильной специальности

В России хотят ограничить поступление в магистратуру, если специальность отличается от выбранной в бакалавриате. Продолжить учебу можно будет только по тому же профилю, то есть если начал психологом, то через четыре курса на юриста уже не поменять. По мнению авторов законопроекта, за два года магистратуры освоить новую профессию невозможно, поэтому профиль должен быть связан с предыдущей специальностью. Это повысит качество образования.

«Мы боремся за повышение качества и профессионализм обучающихся, поскольку мы в магистратуре очень часто тратим время именно на формирование базовых навыков, базовых знаний, прежде чем мы дадим более углубленные навыки для наших магистров», — сказал доцент юридического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук Евгений Венгеровский.

В то же время есть мнение, что выбор все-таки надо сохранить, хотя бы в ограниченном формате. По статистике, больше 24 процентов студентов сознательно меняют профессию. Особенно это важно для гуманитарных специальностей и похожих инженерно-технических направлений.

«Важно сохранить этот гибкий подход и не сделать регулирование сплошным, которое абсолютно закроет карьеру будущим абитуриентам. Здесь нельзя сделать так, чтобы человек потом после биологии не смог перейти в молекулярную химию, например, да, и продолжать свое исследование там или в рамках профессиональной деятельности в ней, например, вести свои исследования», — отметил доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

В Минобрнауки законопроект и несколько вариантов продолжения обучения пока еще только изучают.

