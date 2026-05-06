«Мам, я хочу жить»: в России обсуждают новые запреты для подростков на питбайках

После роста числа смертельных аварий регионы начали ограничивать продажу топлива несовершеннолетним.

Появились кадры ДТП из Орла, где подростки на совершенно пустой дороге просто не справились с управлением питбайка и сбили одного единственного пешехода. 70-летняя пенсионерка попала в больницу.

Вообще к питбайкерам у полицейских особое отношение. За рулем чаще всего оказываются несовершеннолетние, прав ни у кого нет, да и в целом на дорогах общего пользования им ездить нельзя. Именно поэтому с началом сезона в разных регионах ввели много новых ограничений, где-то, например как в Московской области, даже запретили продавать подросткам бензин. Поможет ли это — узнал корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

«Паспорт есть?» — уточняет работница заправочной станции.

Скоро услышать эту фразу можно будет не только у кассы с алкоголем или сигаретами. Регионы один за другим ограничивают продажу бензина несовершеннолетним. Запрет действует уже в четырех областях, еще в пяти планируются к введению. Причина — страшная статистика. За три года количество ДТП с участием подростков на питбайках и квадроциклах выросло в разы. Только за 2025-й — больше 650 аварий. В одной из таких погиб 15-летний сын Оксаны Щелоковой. Он катался на мотоцикле с другом, у которого не было прав.

«Это был ужас. Вся одежда ребенка была разорвана. Я подбежала, конечно, к своему ребенку. Он лежал. Он, когда увидел меня, начал кричать: «Мам, забери меня домой. Мам, я хочу жить», — рассказала мама погибшего мальчика Оксана Щелокова.

Садиться за руль питбайка или квадроцикла без подготовки — смертельно опасно. Семилетнему Олегу Творину из Челябинска повезло — выжил. Его на полном ходу сбил подросток на питбайке.

«Рассечение было сильное. Поехали в больницу зашивать. С перебинтованной головой 1 сентября в школу», — поделился дедушка пострадавшего мальчика Андрей Творин.

Бензин — детям не игрушка. Но купить его на заправке для школьника не составляет особого труда.

Предполагается, что продавцов-нарушителей будут штрафовать на 150 тысяч рублей. А что, если работника нет? В теории ничего не мешает подросткам заправлять свои питбайки или квадроциклы на станциях самообслуживания.

«На таких АЗС обычно не бывает ни заправщиков, ни продавцов. То есть проверять возраст, по сути, некому. Решить эту проблему можно, если поставить сюда работника. Либо установить систему распознавания лиц, которая будет продавать топливо только тем, кто достиг определенного возраста. Но оба варианта предполагают серьезные расходы и, конечно, вряд ли обрадуют коммерсантов», — сказал корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

С другой стороны, что мешает обычному школьнику выпросить у родителей электрический байк? Ему не нужен бензин, а заряжать можно дома или на специальных заправках.

«Никаких ограничений с точки зрения купли-продажи на сегодняшний момент в Российской Федерации нет, поэтому без каких-либо ограничений приобретают», — объяснил юрист Лев Воропаев.

Сейчас питбайкам запрещено выезжать на дороги. Они не являются транспортными средствами. У такой техники зачастую нет поворотников и звукового сигнала. Но многие родители проблемы не видят и разрешают своим чадам гонять на питбайках и квадроциклах.

«С моей точки зрения, эта мера защиты значительно ничему не поможет, не ограничит использование питбайков. Буквально каждый родитель, который купил себе питбайк, без проблем купит три литра бензина и найдет, каким способом его залить и отдать своему сыночку», — поделился автоэксперт Илья Плисов.

Поэтому предлагают ужесточить ответственность родителей. Сейчас, если вы пустили ребенка за руль питбайка и он попался, то нарушителя поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, а еще придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Но штрафы и введенные запреты действуют плохо. Возможно, ограничения для подростков, любящих погонять, расширят.

