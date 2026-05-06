Пробоина и побег: в Петербурге катер протаранил опору моста

На канале Грибоедова в Петербурге катер врезался в опору моста

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В северной столице произошла первая в этом сезоне авария на воде.

В Петербурге сегодня произошла первая в этом сезоне авария на воде. На канале Грибоедова в опору моста влетел катер, на борту которого было три человека.

Судно еле-еле подогнали к берегу, его пассажиры сбежали. А вот сам катер начал набирать воду, так как получил пробоину. Капитана задержали уже ближе к вечеру, и первое, что сделали, — отправили на медицинскую экспертизу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге ввели запрет на ночные прогулки маломерных катеров по Большой Неве.

Согласно инициативе, судам данного класса запрещается после 23:00 выходить к акватории Петропавловской крепости и Эрмитажа. За нарушение установленного правила предусмотрен штраф в размере до 150 тысяч рублей. Подобная мера фактически ликвидирует популярный аттракцион, ради которого ежедневно летом к Дворцовому и Троицкому мостам стягивались сотни лодок, а расстояние между ними порой составляло менее двух-трех метров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС