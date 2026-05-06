Роковой кадр: актриса Ксения Добромилова погибла под колесами мотоцикла

В Москве практически одновременно произошли две серьезные аварии, которые трагическим образом связало одно имя.

Начнем мы кадрами двух серьезных аварий в Москве, которые произошли практически одновременно и каким-то необъяснимым образом оказались связаны друг с другом. Недалеко от Киевского вокзала мотоциклист насмерть сбил актрису и фотографа Ксению Добромилову. Этим вечером она вышла на разделительную полосу, чтобы сделать эффектные кадры, но мотоциклист, встав на заднее колесо, просто не заметил ее. Многие знают Ксению Добромилову благодаря главной роли в клипе «Девочка-война».

И по трагической случайности исполнитель этой композиции, певец Navai, в это же время тоже попал в аварию. В центре Москвы артист не справился с управлением, и черный Ferrari стоимостью почти 50 миллионов рублей влетел в дерево. Когда музыкант пришел в себя после такого столкновения, ему рассказали о гибели Ксении, и он уже выложил в сетях слова соболезнования.

