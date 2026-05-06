Пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Хасавюрте

В дагестанском Хасавюрте загорелся мансардный этаж многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: город Хасавюрт, улица 1-я Селекционная. По прибытии установлено, что происходит горение на мансардном этаже четырехэтажного дома», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пожарные локализовали возгорание на площади 700 квадратных метров. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Из дома эвакуировали 30 человек.

В министерстве также подчеркнули, что в тушении огня участвуют 32 пожарных и девять единиц техники.

В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры Дагестана заявили, что по факту случившегося организована проверка. Представители надзорного органа выяснят все причины произошедшего и дадут оценку соблюдению правил пожарной безопасности.

Ранее в частном доме в городе Выкса Нижегородской области вспыхнул пожар. Жертвами стали пять человека, в том числе двое детей.

