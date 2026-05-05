«Все хорошо»: рэпер Navai прокомментировал аварию с Ferrari в Москве

Рэпер Navai заявил, что все хорошо после ДТП с его Ferrari в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

На опубликованных кадрах с места происшествия было видно, что передняя часть спортивной иномарки полностью разрушилась, также отлетело одно из колес.

Рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров), попавший в аварию на Зубовском бульваре в Москве, сообщил, что не получил травм. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, он чувствует себя нормально после происшествия.

«Все хорошо», — заявил рэпер в ответ на вопрос корреспондента об аварии.

По имеющейся информации, после аварии водителя доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Директор исполнителя Рауф Гасанов пояснил, что причиной случившегося могли стать проблемы с колесами, из-за которых автомобиль потерял сцепление с дорогой. Он подтвердил, что за рулем находился Бакиров.

По имеющейся информации, после аварии водителя доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Директор исполнителя Рауф Гасанов пояснил, что причиной случившегося могли стать проблемы с колесами, из-за которых автомобиль потерял сцепление с дорогой. Он подтвердил, что за рулем находился Бакиров.

Предварительно установлено, что машина двигалась на высокой скорости без государственных номеров. Во время резкого перестроения ее занесло: сначала автомобиль врезался в бордюр, затем столкнулся с деревом и дорожным знаком.

В данный момент сотрудники полиции продолжают проверку. В столичном департаменте транспорта отметили, что водителю может грозить штраф и лишение водительских прав за грубое нарушение правил дорожного движения, а также возможные требования о возмещении ущерба городской инфраструктуре.

