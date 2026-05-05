В Москве эвакуировали разбитый Ferrari рэпера Navai после ДТП

С места аварии на Зубовском бульваре В Москве эвакуировали разбитый автомобиль Ferrari, принадлежащий рэперу Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров). Кадры с места происшествия публикует 5-tv.ru.

На видео видно, как сильно повредился спортивный автомобиль, который закрепили на эвакуаторе. По имеющейся информации, водителя после аварии доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Директор артиста Рауф Гасанов сообщил, что причиной происшествия могли стать проблемы с колесами, из-за которых автомобиль потерял сцепление с дорогой. Он также подтвердил, что за рулем находился сам Бакиров.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, автомобиль двигался на высокой скорости без государственных номеров и врезался в дорожный знак. По предварительным данным, при резком перестроении в правый ряд машину занесло, что и привело к столкновению.

В столичном департаменте транспорта отметили, что водителю может грозить не только штраф, но и лишение водительских прав за грубое нарушение правил дорожного движения.

