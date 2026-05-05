Увы, не впечатлило: Любовь Успенская резко высказалась в сторону Люси Чеботиной

Музыка артистки не вызвала особого интереса у королевы русского шансона.

Исполнительница русского шансона Любовь Успенская публично раскритиковала творчество певицы Люси Чеботиной. Она оставила негативный комментарий под видео с участием знаменитости в соцсети.

Успенская дала понять, что музыка, которую исполняет 29-летняя артистка, не вызывает у нее интереса и в принципе не производит особого впечатления.

На высказывание быстро отреагировала мать исполнительницы Анна Чеботина, которая также занимается ее продюсированием. Она заявила, что считает подобную реакцию со стороны Любови странной, так как, по ее мнению, известные и признанные артисты, до этого положительно оценивавшие талант молодых коллег, не должны публично критиковать их.

«Спасибо, Любочка, за „поддержку“. Очень странно, когда уважаемые метры нашей эстрады, достигшие больших высот и любви зрителей, ранее восхищавшиеся талантом, публично хейтят более молодых исполнителей», — эмоционально высказалась Анна.

Ситуацию начали активно обсуждать в соцсети подписчики. Часть пользователей допустила, что резкие комментарии со стороны королевы шансона могли появиться не от самой Успенской, а в результате возможного взлома ее аккаунта мошенниками, однако подтверждений этому не было.

