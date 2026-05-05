Финские пограничники заявили о нарушении границы двумя дронами с Украины

Беспилотник летел с юга на северо-восток.

Пересекшие границу Финляндии 3 мая беспилотники летели с территории Украины в Россию. Об этом сообщила финская Пограничная охрана на своем сайте.

«Существует очень высокая вероятность того, что беспилотный летательный аппарат был произведен на Украине», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что дрон летел с юга на северо-восток. Он покинул воздушное пространство Финляндии и направился на территорию России.

В данный момент финская пограничная служба продолжает расследование нарушений воздушного пространства страны иностранными беспилотниками, которые произошли 3 мая. В рамках расследования дела организована межведомственная следственная группа.

