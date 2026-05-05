Китайский флот испытал корабельную ПВО для перехвата дронов в Бохайском заливе

Систему проверили при сильных электромагнитных помехах.

Военно-морские силы Китайской Народной Республики завершили финальные тестирования новой судовой системы противовоздушной обороны, заточенной под уничтожение беспилотников. Об этом сообщила гонконгская газета SCMP со ссылкой на государственный телеканал CCTV.

Решающая проверка развернулась прямо в акватории Бохайского залива. Как уточняется в публикации, тест проходил в «сложных» электромагнитных условиях, максимально приближенных к реальному бою. Во время симуляции комплекс перехватил несколько дронов, выполнявших атаки на сверхнизких высотах.

По итогам руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) поставило точку в испытательной программе. Изделие полностью подтвердило заявленные эксплуатационные характеристики. Военные дали зеленый свет серийному производству для последующего размещения на бортах боевых кораблей.

Это далеко не единственная передовая разработка Пекина в военной сфере. В начале февраля то же издание SCMP писало о создании в КНР компактной микроволновой установки TPG1000Cs. Ее мощность достигает 20 гигаватт.

