Число пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 34 человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Также известно о двух погибших.

Количество граждан, получивших травмы в результате налета беспилотников ВСУ на Чебоксары, выросло до 34. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

«Данные оперативные. Они меняются. 34 человека пострадали», — привели в ведомстве свежую статистику, уточнив, что врачи продолжают оказывать помощь всем, кому она требуется, пишет РИА Новости.

Там же подтвердили информацию о двоих погибших.

Премьер-министр республики Сергей Артамонов ранее сообщил, что власти рассматривают вариант объявления режима чрезвычайной ситуации. Это решение связано с атакой ВСУ и ее последствиями.

Параллельно в столице региона развернули пункт временного размещения для граждан, чье жилье оказалось в зоне поражения, и сформировали оперативный штаб для координации всех служб. Ранее министр образования Чувашии Дмитрий Захаров распорядился перевести все школы и техникумы на дистанционный формат занятий.

Следственные органы, в свою очередь, квалифицировали произошедшее как теракт и возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.