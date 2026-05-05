ВСУ атаковали Чувашию крылатыми ракетами и дронами: СК возбудил дело о теракте

Возбуждено уголовное дело по факту атаки ВСУ на гражданские объекты в Чувашии

Повреждены предприятие, многоэтажки и более двух десятков домовладений в Чебоксарах.

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о террористическом акте по факту атаки украинских боевиков на гражданские объекты в Чувашской Республике. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, утром 5 мая 2026 года украинские силы нанесли массированный удар с применением крылатых ракет и не менее восьми беспилотных летательных аппаратов. В результате повреждены предприятие гражданского назначения, многоэтажные жилые дома и более двадцати частных домовладений в Чебоксарах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чувашии после ударов по Чебоксарам и прилегающему округу есть жертвы и раненые, однако точное число погибших и пострадавших в сообщении СК России не приводится. Об этом информирует пресс-служба ведомства со ссылкой на данные местных органов власти.

До этого глава республики Олег Николаев сообщал об одном пострадавшем в результате ночной атаки украинского БПЛА, которому медики оказали помощь — угрозы его жизни нет. Позже он заявил о повторных ударах по зданию в Чебоксарах, отметил, что опасность сохраняется, и призвал жителей сохранять спокойствие, по возможности находиться в безопасных местах и не трогать обломки дронов.

В регионе на месте событий работают экстренные службы. Власти Чувашии заявляют, что ситуация находится под контролем, а все необходимые меры безопасности принимаются.

