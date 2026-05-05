Мозг под защитой: ученые раскрыли метод замедления болезни Альцгеймера

Контроль за приемом пищи влияет на когнитивные способности.

Интервальное голодание способно эффективно замедлять дегенеративные процессы в головном мозге у пациентов с болезнью Альцгеймера. Этот вывод следует из исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Nutrition.

Эксперты детально изучили клеточные и метаболические изменения, происходящие в организме при таком режиме питания, и пришли к выводу, что методика помогает сохранить нейронные связи.

Согласно полученным данным, во время периодов воздержания от еды человеческий организм перестраивает свою работу, переходя с потребления глюкозы на расщепление жиров.

В ходе этого процесса вырабатываются кетоновые тела, становящиеся альтернативным топливом для нейронов. Подобная смена источника энергии критически важна для людей, страдающих болезнью Альцгеймера, так как в их мозге стандартные механизмы усвоения сахара обычно серьезно нарушены.

Таким образом, голодание обеспечивает мозг необходимым «запасным» питанием, предотвращая его преждевременное разрушение.

Дополнительно исследователи установили, что интервальный режим активирует аутофагию — механизм естественной самоочистки клеток от поврежденных белковых структур. Этот процесс препятствует накоплению токсичных отложений, провоцирующих деменцию.

Кроме того, в организме повышается концентрация белка BDNF, который отвечает за выживание существующих нервных клеток и стимулирует формирование новых связей, что крайне важно для поддержания памяти.

Несмотря на воодушевляющие выводы, авторы работы подчеркивают необходимость проведения масштабных клинических испытаний на людях для окончательного подтверждения эффективности данной методики в медицине.

