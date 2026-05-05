«Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее»: в Подмосковье «Единая Россия» открыла 789 «Парт Героев»

Фото, видео: пресс-служба проекта «Парта героя»; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Одна из них открыта в Орехово-Зуевском лицее в честь ветерана Великой Отечественной войны, легендарного снайпера Александры Алешиной.

В Подмосковье партия «Единая Россия» 5 мая открыла 789 «Парт Героев». Одна из них была открыта в Орехово-Зуевском лицее ко Дню Победы в честь ветерана Великой Отечественной войны, легендарного снайпера Александры Алешиной, которой недавно исполнилось 102 года. Она выступила на торжественной линейке перед учениками. В церемонии также приняли участие педагоги и ветераны спецоперации.

Александра Семеновна Алешина является почетным гражданином Московской области. Великую Отечественную войну она встретила, работая на заводе «Респиратор». Вскоре после начала боев в Москве она уехала под Наро-Фоминск — копать противотанковые рвы.

Там она прошла курсы снайперов и стала лучшей в этом деле. Она не раз просила отправить ее на фронт, но руководство не отпустило, поручив обучать новичков. Александра Семеновна обучила более 20 снайперов. После войны она вернулась на свой завод. Когда она ушла на пенсию, то начала заниматься общественной деятельностью.

Для нее День Победы — это больше, чем просто праздник. До сих пор каждый раз во время просмотра парада Александра Семеновна представляет себя среди марширующей молодежи.

«Я мысленно всю площадь прохожу с ними», — призналась Алешина.

По словам руководителя «Молодой гвардии Единой России» Подмосковья Дианы Алумянц, главная задача проекта состоит в том, чтобы молодежь не забывала свою историю. Ведь «пока мы свое прошлое помним, у нас есть будущее», сказала она.

«Для нас проект — ежедневное напоминание о том, что рядом с нами жили и сейчас живут люди, которые делали что-то важное для страны», — добавила Алумянц.

«Парта Героев» — патриотический проект «Единой России», объединяющий поколения. Он призван сформировать уважительное отношение к истории нашей страны, ее героическому прошлому, а также сохранить память о соотечественниках, отдавших жизнь за мирное небо.

За каждой партой стоит своя история. Они появляются в школах, колледжах или техникумах, в которых учился будущий герой страны. На них, как правило, размещена общая информация об этом человеке. За такой партой имеют право сидеть ученики, имеющие успехи в учебе и принимающие активное участие в жизни школы.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказал ветеран ВОВ Александр Галасов о боях с фашистами и Победе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.