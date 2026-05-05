Тихий риск для жизни: ученые назвали скрытый фактор преждевременной смерти

Эта патология практически удваивает риск раннего ухода из жизни.

Тяжелая форма астмы способна существенно повысить вероятность преждевременной смерти у пациентов. Этот вывод следует из результатов масштабного исследования специалистов Каролинского института, опубликованного в научном журнале European Respiratory Journal (ERJ).

В ходе научной работы эксперты на протяжении двух десятилетий наблюдали за состоянием здоровья более чем 11 тысяч добровольцев, страдающих от астматических проявлений.

Результаты анализа показали, что среди людей с наиболее сложным течением недуга показатель смертности достиг 34%. Для сравнения, в группе пациентов, имеющих легкую или среднюю степень тяжести заболевания, за тот же период скончались только около 20% участников.

Таким образом, наличие тяжелой патологии дыхательных путей практически удваивает риск раннего ухода из жизни.

Исследователи подчеркивают, что основной угрозой являются не только сами астматические приступы и удушье, сколько серьезные сопутствующие осложнения.

У людей с тяжелым статусом астмы гораздо чаще фиксируются нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и появление злокачественных новообразований.

Именно онкологические и сердечные патологии становятся итоговой причиной летальных исходов. Несмотря на то, что тяжелая категория болезни выявляется лишь у 3–8% астматиков, ученые призывают медиков к внедрению персонализированного лечения и максимально тщательному мониторингу этой группы риска для предотвращения фатальных последствий.

