Тишина вместо экскурсий: почему россияне выбирают пассивный отдых

В России стремительно набирает популярность тренд на «ничегонеделание» во время отпуска, когда туристы предпочитают тишину и покой насыщенным экскурсионным программам. Об этом сообщили «Известия».

По данным крупных туроператоров, путешественники, изнуренные ритмом жизни в мегаполисах, все чаще рассматривают поездку как способ ментальной перезагрузки.

«В отпуске туристы хотят не только увидеть новые локации, но отдохнуть физически, выспаться, поэтому при выборе места отдыха рассматривают условия для полноценного сна и возможность восстановления жизненных сил», — подчеркнули в пресс-службе Fun& Sun.

Представители отрасли отметили, что приоритетом для людей становится наличие комфортной инфраструктуры в сочетании с природной средой, где можно минимизировать внешние раздражители.

Смена туристических предпочтений привела к возникновению специфических направлений, таких как «сонный туризм». В компании «Алеан» зафиксировали формирование этой ниши, ориентированной исключительно на восстановление нормального режима отдыха.

Эксперты пояснили, что современный отпуск перестал быть набором активностей и превратился в инструмент реабилитации. Интересно, что данный тренд затронул даже молодое поколение.

Так, российские зумеры начали проявлять повышенный интерес к санаторно-курортному лечению, которое раньше считалось прерогативой пенсионеров.

Весной 2026 года спрос на оздоровительные комплексы и спа-отели среди представителей поколения Z вырос на 15,5%, что подтверждает общий запрос общества на сохранение здоровья и борьбу со стрессом через осознанное замедление темпа жизни.

