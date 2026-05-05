Опасная экологичность: натуральные дезодоранты признаны вредными для кожи

Фото: www.globallookpress.com/Heinz Krimmer

Врач-дерматолог предупредила о серьезных аллергических реакциях на компоненты природной косметики.

Натуральные дезодоранты могут представлять существенную угрозу для здоровья кожных покровов человека. Об этом сообщило издание BuzzFeed со ссылкой на заявление американского дерматолога Дивьи Шокин.

Специалист подчеркнула, что в своей клинической практике она регулярно сталкивается с негативными последствиями использования органических средств гигиены, которые многие ошибочно считают безопасной альтернативой масс-маркету.

По словам медика, отсутствие в составе алюминия, парабенов или фталатов не гарантирует отсутствия раздражения, так как природные компоненты зачастую действуют агрессивно.

«Я сталкиваюсь с аллергией на натуральные дезодоранты почти каждый день на работе. Хотя эти продукты не содержат алюминия, парабенов или фталатов — ингредиентов, которые содержатся в обычных дезодорантах и которые многие не хотят использовать на своем теле — они все равно могут вызвать проблемы», — рассказала Дивья Шокин.

Она пояснила, что популярная в таких составах пищевая сода обладает избыточной кислотностью и нарушает естественный рН-баланс эпидермиса. Кроме того, кокосовое и различные эфирные масла, призванные маскировать запах пота, являются мощными аллергенами для многих людей.

Дополнительно эксперт прокомментировала распространенные опасения потребителей относительно традиционных антиперспирантов.

Многие пациенты делают выбор в пользу «чистых» продуктов из-за страха, что соли алюминия провоцируют возникновение болезни Альцгеймера или онкологических заболеваний, в частности рака молочной железы.

Однако Шокин констатировала, что на сегодняшний день в научной среде не существует доказанной связи между применением стандартной гигиенической косметики и развитием тяжелых неврологических или опухолевых патологий.

