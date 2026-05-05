«Вприпрыжку с протеином»: блогер рассказала про встречу с Лерчек в спортзале

Блогер Алина утверждает, что Лерчек посещала фитнес-клуб во время лечения

Москвичка выложила фото Чекалиной в сеть, после чего ей аннулировали абонемент стоимостью 350 тысяч рублей.

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, во время курса химиотерапии посещала спортивный зал и пила протеин. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала девушка по имени Алина, которая тайно сфотографировала интернет-знаменитость во время занятий.

«Я действительно ее сфотографировала, но без лица, со спины. Там действительно было непонятно, что это она <…>. Вприпрыжку с протеином, в абсолютно нормальном состоянии», — отметила Алина.

Девушка пояснила, что она сделала фотографии для того, чтобы позже разместить их у себя на странице в социальных сетях.

По словам Алины, она видела Чекалину в спортзале 29 апреля. Именно в тот день возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини сообщил, что знаменитость начала очередной курс химиотерапии.

Через пять дней после случившегося москвичке пришло уведомление от фитнес-клуба, что она больше не является его членом. Когда Алина пошла в спортзал, то руководство отказалось давать ей какие-либо объяснения. Сама она считает, что Лерчек на нее пожаловалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что абонемент в этот спортзал стоил 350 тысяч рублей.

* — Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.