Телезвезда стала бабушкой с помощью биоматериала умершего сына

Внучку 71-летней женщине родила суррогатная мать.

В Испании 71-летняя телезвезда Ана Обрегон воспитывает внучку, рожденную от ее покойного сына Алесса Лекио через процедуру суррогатного материнства. Об этом сообщило Mirror.

По данным источника, маленькая Анита Сандра появилась на свет в марте 2023 года, что стало возможным благодаря использованию замороженного биоматериала Алесса. Мужчина скончался в 2020 году в возрасте 27 лет от редкой формы рака костей — саркомы Юинга.

Актриса называет себя «бабушкой-матерью» и утверждает, что рождение ребенка вернуло свет в ее жизнь после личного ада и глубокой депрессии.

«Сегодня исполняется три года с тех пор, как я родилась заново, когда впервые обняла тебя. Сделав это, я также обняла частичку твоего отца», — написала Ана в блоге.

По словам знаменитости, девочка унаследовала то же чувство юмора, которое было присуще ее отцу.

Решение реализовать мечту сына потребовало от Аны Обрегон поездки в США, так как в Испании суррогатное материнство законодательно запрещено с 2006 года.

Алесс Лекио выразил желание стать отцом всего за неделю до своей смерти, сообщив об этом родителям. Он даже выбрал имя для первенца в честь своей матери.

Актриса не исключила возможности появления других детей через эту же процедуру. Она отметила, что ее сын когда-то мечтал о пятерых наследниках.

В своих публикациях, приуроченных к испанскому Дню матери, Ана обратилась к женщинам, потерявшим детей. Она подчеркнула, что любовь остается величайшей силой, позволяющей выживать.

Сейчас актриса посвящает все время воспитанию Аниты, рассказывая ей о храбрости отца и его жизненных уроках.

