Гости главного модного вечера года превратили красную дорожку в музей, где каждый образ спорил за право называться искусством.

Темой Met Gala — 2026 в Нью-Йорке стала Fashion is Art, то есть «Мода — это искусство». Гости бала не просто выбирали эффектные наряды, а превращали выходы в полноценные отсылки к живописи, скульптуре, кино, истории костюма и музейным экспонатам.

Одни цитировали великие произведения, другие называли себя живым полотном для дизайнеров, а третьи сделали ставку на провокацию, обнажение и сложные художественные смыслы.

На дорожке появились Ирина Шейк в образе богини, Хайди Клум в роли мраморной скульптуры, Мадонна с кораблем на голове, Bad Bunny в гриме старика, Бейонсе в «скелетном» платье и Кайли Дженнер в наряде, на который ушли тысячи часов вышивки. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Ирина Шейк

Модель Ирина Шейк стала одной из звезд, которые выбрали для Met Gala — 2026 максимально откровенный образ. Она появилась на ковровой дорожке вместе с Алекс Консани и сделала ставку на обнажение.

Ее верх представлял собой бюстгальтер, фактически открывающий тело. При этом сам предмет был не просто бельем, а сложной конструкцией из драгоценных камней и наручных часов.

Образ дополнила длинная черная юбка Alexander Wang с низкой посадкой. В результате выход Шейк оказался одновременно провокационным и вполне встроенным в тему вечера: тело модели стало частью дизайнерского высказывания.

Хайди Клум

Модель и телеведущая Хайди Клум, которую давно называют королевой перевоплощений на Хеллоуин, на этот раз решила работать не с монстрами и фантазийными персонажами, а с музейной классикой.

На Met Gala она воссоздала мраморную скульптуру Рафаэля Монти «Весталка». Оригинальная работа изображает жрицу Весты в полупрозрачной вуали, и именно этот эффект стал основой образа супермодели.

Кастомный наряд для Клум создал американский визажист Майк Марино. В итоге ее появление стало одной из самых прямых отсылок к скульптуре в рамках темы Fashion is Art.

Мадонна

Певица Мадонна выбрала куда более театральный и мрачный визуальный код. Источником вдохновения для ее образа стала картина художницы Леоноры Каррингтон «Искушение Святого Антония».

Певица появилась в наряде Saint Laurent: на ней было черное платье с прозрачным шлейфом, который держали семь девушек с кружевными повязками на глазах. Дополнительной деталью стал корабль на голове — именно он сделал образ еще более сюрреалистичным. Рядом с 67-летней звездой на дорожке находился ее молодой жених, 30-летний Аким Моррис.

Bad Bunny

Рэпер Bad Bunny удивил публику не роскошью, а неожиданным перевоплощением. Рэпер появился на Met Gala — 2026 в образе старика: для этого использовали реалистичный грим, созданный визажистом Майком Марино.

Его наряд отсылал к выставке Института костюма, посвященной тому, как разные формы человеческого тела отражались в искусстве на протяжении последних 5000 лет. Поэтому старение, телесность и изменчивость внешности стали частью его художественного высказывания.

Эмма Чемберлен

Корреспондент Vogue Эмма Чемберлен выбрала платье Mugler, которое особенно точно совпало с дресс-кодом вечера. Ее наряд был расписан вручную художницей Анной Деллер-Йи.

По словам художницы, для росписи она использовала не специальную краску для ткани, а традиционные художественные материалы. Работа заняла около 40 часов.

Деллер-Йи использовала примерно 30 базовых цветов, расширяя палитру за счет индивидуального смешивания оттенков. После этого рисунок на ткани сушили еще четыре дня. В итоге платье Чемберлен буквально стало картиной, перенесенной на одежду.

Cardi B

Рэпер Cardi B, известная любовью к эпатажным выходам, не стала изменять себе и на этот раз. Артистка появилась в прозрачном облегающем платье Marc Jacobs с кружевом, массивными воланами на плечах и крупным декоративным подолом.

Дизайн наряда был вдохновлен творчеством немецкого художника и скульптора Ханса Беллмера. В 1930-х он создавал эротизированных манекенов со сломанными конечностями в рамках проекта «Куклы». Поэтому образ Cardi B выглядел не просто откровенно, а еще и отсылал к тревожной, телесной и провокационной эстетике искусства XX века.

Sombr

Одним из дебютантов бала стал певец Шейн Майкл Буз, известный как Sombr. Для первого выхода на Met Gala он выбрал необычный костюм и сияющий кейп Valentino.

На создание образа ушло более 500 часов работы. Сам музыкант объяснил, что хотел стать для Алессандро Микеле не просто моделью, а полноценным «холстом» с собственной позицией.

«Я хотел стать „холстом с собственной точкой зрения“ для творчества Алессандро Микеле. Мода — это искусство, а искусство — это выражение эмоций. Идея и результат стали чистыми эмоциями», — поделился музыкант в интервью Vogue.

Рианна, Сиара и Кэти Перри

Среди самых заметных гостей Met Gala — 2026 оказались певицы Рианна, Сиара и Кэти Перри.

Рианна появилась в блестящем образе и, как обычно, привлекла к себе внимание. В сети, как это водится, шутили — в этот раз наряд сравнили с фольгой.

Сиара выбрала образ египетской богини, сделав ставку на узнаваемую мифологическую эстетику. Кэти Перри, напротив, представила более загадочный образ: певица появилась в маске, скрывающей лицо, и отсылала к мотиву обращения к нейросетям.

Вместе эти три выхода показали разные способы работы с темой искусства — от гламура и мифа до технологичной интриги.

Ким Кардашьян

Телезвезда Ким Кардашьян работала над образом вместе с художниками Алленом Джонсоном и Уитакером Малемом. Вдохновением для команды стал фильм «Хозяйка» 1975 года, мелодрама в атмосфере БДСМ.

В результате для телезвезды создали ярко-оранжевый боди с конусообразными чашками и кожаную юбку с открытым передом. Образ получился резким, сексуализированным и построенным на эстетике власти, контроля и телесного театра.

Кайли Дженнер

Сводная сестра Кардашьян Кайли Дженнер выбрала для бала образ Schiaparelli. Избранница Тимоти Шаламе, который пропустил Met Gala, появилась в расстегнутом платье, украшенном множеством страз.

Образ дополнил телесный боди с торчащими «сосками». Наряд оказался одним из самых трудоемких на вечере: при его создании мастера использовали две тысячи страз, десять тысяч натуральных жемчужин и более семь тысяч перламутровых рыбьих чешуек. На вышивку ушло около 11 тысяч часов.

Бейонсе

Певица Бейонсе вернулась на Met Gala после десятилетнего перерыва и появилась не только как приглашенная гостья, но и как сопредседательница бала. Для своего возвращения она выбрала образ от французского модельера Оливье Рустена.

Наряд состоял из перчаток и прозрачного платья с бриллиантовыми аппликациями, имитирующими человеческий скелет. Пушистая накидка и сияющая корона с наконечниками усиливали эффект образа. В итоге ее выход стал одним из самых заметных: он сочетал роскошь, анатомическую эстетику и почти королевскую театральность.

Сабрина Карпентер

Актриса Сабрина Карпентер сделала ставку на киноисторию. Певица появилась в платье Dior, выполненном с множеством полосок кинопленки из фильма «Сабрина» 1954 года, где главную роль сыграла Одри Хепберн.

Образ дополняли украшения Chopard: серьги, головной убор с крупными сияющими камнями и кольца с длинными тонкими цепями. Такой выход стал одновременно отсылкой к классическому Голливуду, модной истории и имени самой певицы.

Шер

Легенда поп-музыки Шер, как и Бейонсе, вернулась на Met Gala после долгого перерыва. В Метрополитен-музее певица появилась спустя 11 лет и выбрала образ Burberry.

Звезда вышла в черной длинной юбке, кружевных колготках и укороченной кожаной куртке, украшенной стразами на плечах и рукавах. Ее появление выглядело более сдержанным на фоне многих «голых» и театральных образов, но сохранило фирменную роковую эстетику Шер.

Люк Эванс

Британский актер Люк Эванс при создании образа вдохновлялся творчеством финского художника Тома оф Финлянда. Он вышел на дорожку в полностью кожаном комплекте.

Образ состоял из структурного жакета цвета бургунди и брюк-клеш с серебряными заклепками. Автором наряда стал дизайнер Алехандро Гомес Паломо. Выход Эванса получился заметным благодаря сочетанию жесткой кожаной эстетики, сексуальности и художественной отсылки.

Джорджина Родригес

Испанская модель Джорджина Родригес выбрала корсетное платье авторства Людовика де Сен-Сернена. Образ отсылал к Фатимским явлениям Девы Марии.

Невеста Криштиану Роналду также показала роскошные украшения Chopard и помолвочное кольцо от футболиста. По оценкам, бриллиант в кольце весит как минимум 25 карат. Поэтому внимание к ее выходу было связано не только с самим платьем, но и с драгоценностями.

Зои Кравиц

Актриса Зои Кравиц стала одной из гостей, решившихся на «голое платье». Актриса, которую связывают слухами о помолвке с Гарри Стайлсом, появилась в кружевном наряде Saint Laurent.

Образ был вдохновлен садовыми мотивами. По ковровой дорожке Кравиц прошла под руку с Энтони Ваккарелло, создателем ее наряда. Благодаря кружеву и прозрачности выход актрисы оказался одновременно нежным, сексуальным и вполне соответствующим общей теме вечера.

A$AP Rocky и Рианна

По традиции рэпер A$AP Rocky и певица Рианна приехали на Met Gala одними из последних. Музыкант выбрал розовый наряд, который, по мнению обозревателей, мог быть отсылкой к его новой роли отца дочери.

Однако на этот раз реакция публики оказалась не такой восторженной, как обычно. Поклонники раскритиковали наряды звездной пары в соцсетях, хотя сам факт их позднего появления снова сделал выход одним из самых обсуждаемых финальных моментов вечера.

