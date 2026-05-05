С соской во рту: Лолиту раскритиковали за домашнее видео

Лолиту раскритиковали за домашнее видео с соской-леденцом

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

В ролике исполнительница призналась, что чувствует себя маленькой.

Певица Лолита Милявская столкнулась с критикой в соцсетях после того, как опубликовала домашнего видео.

Пользователям не понравилось, как артистка вела себя в неформальной обстановке во время отдыха между гастролями.

В ролике Лолита появилась с соской-леденцом во рту. Исполнительница пояснила, что это ее любимые сладости, после которых губы становятся синими. Также она рассказала, что проводит время с дочерью и рядом с Евой чувствует себя маленькой и счастливой.

«Мои любимые леденцы. Губы потом синие. Но я отдыхаю с ребенком и могу утонуть в любви от ее объятий и чувствовать себя маленькой рядом с моей Евочкой», — так подписала исполнительница свой пост.

После публикации под видео появились разные комментарии. Часть пользователей решила, что такой контент не соответствует привычному образу артистки и может вредить ее имиджу.

«И для чего это кривляние?»;

«Уже не знает, как к себе внимание привлечь», — сокрушались пользователи.

Другие люди, наоборот, поддержали Лолиту и отметили, что знаменитости имеют право показывать себя вне сцены, без грима и в свободном образе.

«Что может быть лучше? Прекрасного Вам с Евочкой отдыха»;

«Быть рядом с семьей — это самое бесценное счастье»;

«Какая красотка же вы!!! Выглядите великолепно!» — писали фанаты певицы.

Некоторые комментаторы вспомнили недавние танцы Лолиты на концерте и посоветовали ей больше не повторять подобные номера.

