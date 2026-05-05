Телефон под запретом: в России ужесточили правила получения водительских прав

В России могут аннулировать итоги экзамена на водительские права из-за телефонов

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В ряде случаев пересдать теперь можно только через год.

Правила проведения экзаменов для получения водительских прав стали жестче. Как выяснили «Известия», если во время сдачи теории кандидат воспользуется телефоном, результаты сразу аннулируются.

Повторная попытка в этом случае предоставляется только через год. Если же с теоретической частью все в порядке, практику нужно сдать в ближайшие два месяца. Раньше ожидание могло затянуться до полугода.

А вот медицинскую справку отдельно можно не предоставлять, если результаты освидетельствования уже есть в единой системе здравоохранения. Изменения начнут действовать с марта следующего года.

Ранее 5-tv.ru писал, что тысячи автомобилистов могут лишиться своих водительских удостоверений из-за сомнительных медицинских справок, использовавшихся при получении прав.

Как выяснилось, история связана с частной клиникой в Москве. Учреждение официально имеет право выдавать медицинские заключения для водителей. Однако проверка показала несоответствия в документах, которые предоставляли граждане в ГИБДД.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.