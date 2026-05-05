Праздник для каждого: парады для ветеранов и детей войны проходят в России

В Петербурге шествие состоялось во дворе жителя блокадного Ленинграда.

По всей стране уже идут парады в честь Победы в Великой Отечественной, которые проводят персонально для ветеранов и детей войны. В Петербурге прямо во дворе жителя блокадного Ленинграда под звуки оркестра военнослужащие прошли торжественным маршем.

Виктору Ковалеву было всего пять лет, когда началась Великая Отечественная война. Все время блокады он провел в осажденном городе. Был контужен, когда авиабомба попала в детский сад, который он посещал.

Май 1945 помнит, будто это было вчера. И он уверен, что этот праздник — самый важный в стране, и подрастающие поколения должны знать, какой ценой нашей стране досталась победа в этой войне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Красной площади в Москве прошла репетиция парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Военнослужащие отрабатывали строевую подготовку и прохождение парадных расчетов с оружием, флагами и штандартами. Праздничное шествие состоится 9 мая в 10:00, генеральная репетиция пройдет 7 мая.

В этом году в параде не будут участвовать воспитанники суворовского и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также военная техника. В Минобороны России заявили, что решение принято в связи с оперативной обстановкой.

