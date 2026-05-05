В Курганской области двух подростков обвинили в совершении теракта

Несовершеннолетним обещали заплатить 25 тысяч рублей за поджог железнодорожного оборудования.

В Курганской области двум 16-летним подросткам предъявлено обвинение в совершении терракта. Об этом сообщил Следственный комитет России в мессенджере МАКС.

По данным следствия, в октябре 2025 года двое несовершеннолетних через мессенджер Telegram вступили в преступный сговор с неустановленным лицом с целью совершения теракта. Подросткам обещали заплатить 25 тысяч рублей за поджог железнодорожного оборудования на территории Кургана.

«Совместно с оперативными сотрудниками УФСБ проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления», — сказано в посте.

На данный момент были проведены допросы, а также обыски. Уже назначен ряд экспертиз. Заказчиков преступления еще предстоит выявить. Суд избрал меру в отношении обвиняемых в виде заключения под стражу.

