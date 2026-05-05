Армия России нанесла групповой удар возмездия по военным и энергетическим объектам Украины

ВС РФ нанесли удар по военным и энергетическим объектам Украины

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Применялось высокоточное оружие.

Вооруженные силы России нанесли групповой удар возмездия по объектам оборонно-промышленного (ОПК) и топливно-энергетического (ТЭК) комплексам Украины. Об этом сообщили в пресс-службы Минобороны РФ.

Отмечается, что было применено высокоточное оружие. Все пораженные объекты использовались в интересах ВСУ. Все цели были поражены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чувашии могут ввести режим ЧС после атак ВСУ. В регионе объявлен режим ракетной опасности.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС