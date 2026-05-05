Защищает сосуды: какой напиток снижает риск заболеваний сердца

Специалист по питанию раскрыла секрет долголетия.

Регулярное употребление зеленого чая позволяет существенно снизить вероятность развития патологий сердца и сосудов. Об этом сообщило издание Eating Well со ссылкой на интервью диетолога Карен Гречи.

Специалистка подчеркнула, что лечебный эффект достигается благодаря высокой концентрации катехинов. Эти природные компоненты являются мощными антиоксидантами, которые способствуют снижению показателей как общего холестерина, так и его «плохой» фракции в крови человека.

Кроме того, напиток обладает выраженным противовоспалительным действием, что является критически важным фактором для стабильной работы всей кровеносной системы. Эксперт детально разъяснила механизм воздействия активных веществ на организм.

«Катехины в зеленом чае обладают сильным антиоксидантным действием — они обнаруживают и уничтожают свободные радикалы, помогая связывать агрессивные металлы и снижая интенсивность вредных окислительных реакций», — отметила диетолог.

По ее словам, такая глубокая очистка на молекулярном уровне надежно защищает стенки сосудов от повреждений и препятствует формированию опасных холестериновых бляшек в артериях.

В то же время врачи напоминают о необходимости умеренности и предостерегают от злоупотребления альтернативными напитками, особенно сладкой газировкой, которую некоторые кардиохирурги прямо называют «жидкой смертью» из-за избытка сахара.

