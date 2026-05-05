Полина Гагарина назвала профессию своей мечты после завершения музыкальной карьеры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Известная исполнительница нашла новый источник вдохновения вне большой сцены.

Популярная российская певица Полина Гагарина намерена сменить сферу деятельности и заняться обучением подрастающего поколения после того, как прекратит свои выступления. Об этом сообщил портал 7Дней.ру.

Телезвезда призналась, что именно педагогика и работа с молодежью являются ее главной мечтой на перспективу. По словам артистки, работа в образовательной сфере станет для нее настоящей отдушиной, когда гастрольная жизнь и музыкальные шоу останутся в прошлом.

Гагарина подчеркнула, что ее крайне воодушевляет общение с детьми и возможность внести вклад в их развитие. На текущий момент у знаменитости нет четко сформированного плана действий по запуску собственных педагогических курсов или полноценных программ обучения.

Тем не менее Гагарина выразила уверенность, что со временем обязательно воплотит эту задумку в реальность.

«Моя отдушина — дети. Не в смысле их рожать, хотя это тоже классно. Хотела бы заняться образованием детей. Но обязательно к этому приду, потому что дети меня невероятно вдохновляют», — поделилась своими мыслями исполнительница.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.