Ракетная опасность: в Чувашии могут ввести режим ЧС после атак ВСУ

В Чувашии рассматривается введение режима ЧС после из-за атак ВСУ

Беспилотник неприятеля повредил жилое здание в Чебоксарах.

В республике Чувашия рассматривается введение режима ЧС из-за атак ВСУ. В Чебоксарах беспилотник повредил здание. Об этом сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.

«Ракетная опасность, опасность БПЛА — в Чувашии сегодня звучат сирены. Ночью и утром ВСУ неоднократно атаковали столицу нашего региона. В штабе приняли ряд решений, рассматривается вариант — объявить ЧС республиканского характера», — отметил председатель правительства республики.

Отмечается, что в результате атаки есть пострадавшие, за их состоянием следят сотрудники медучреждений.

Школьники остались дома, обучение переведено на дистант. Кроме того, сообщается об ограничении движения общественного транспорта и приостановке работы ряда торговых центров.

Работают пункты временного размещения для пострадавших жителей.

«В помощь жителям развернули на базе СОШ 1 и 57 пункты временного размещения людей. Здесь работают врачи, психологи, можно получить питание и первую помощь», — добавил Артамонов.

