Нет таланта, невезение или лень: психолог объяснила, почему вы не достигаете целей

В попытках достичь успеха жизнь многих людей превращается в бег по кругу. Кажется, что все необходимые усилия прикладываются, но результата все равно нет — и так из раза в раз. Тогда, чтобы оправдать свои неудачи, многие списывают это на отсутствие таланта или обычное невезение. Однако психолог Вера Дегтярева в беседе с 5-tv.ru раскрыла истинные причины провалов.

Оказывается, это связано со специфическими ошибками мышления и поведения.

Штурм без анализа — главная ошибка

Столкнувшись с проблемой, человек нередко начинает ее «штурмовать», повторяя одни и те же действия и подбадривая себя мыслью, что все обязательно получится. По словам Веры Дегтяревой, это изначально провальная стратегия. В такой ситуации люди просто перестают анализировать происходящее и попадают в ловушку так называемого слепого оптимизма.

«Есть такой феномен — предвзятость оптимизма. Это когда человек все время говорит сам себе: „У меня все получится. В этот раз не вышло, в следующий раз обязательно получится“. При этом у него отсутствует рефлексия. Человек должен проанализировать свои ошибки и понять, почему он ходит по кругу», — отмечает Вера Дегтярева.

По мнению эксперта, анализ собственных ошибок — единственный верный шаг вперед. Ведь слепой оптимизм без критического мышления приведет человека к той же точке, с которой он и начинал.

«Когда он проанализирует свои ошибки, он поймет: моя ошибка — это мой шаг вперед и никак иначе. И вот тогда у людей начнет получаться достигать желаемого и не ходить по кругу своих ошибок. И отойдите, пожалуйста, от оптимизма», — подчеркнула психолог.

То есть порой, столкнувшись с неудачей, необходимо просто остановиться и заняться рефлексией. Признать самому себе, что ваши действия неэффективны. И уже после этого искать новые пути решения проблемы. Именно благодаря анализу можно разорвать порочный круг провалов.

Как перестать ходить по кругу

Однако есть и другой пример поведения, когда человек, напротив, навязывает себе установки о том, что у него ничего не получится. Это ошибка мышления. Вместо этого психолог рекомендует провести глубокий анализ и пробовать снова, ведь без усилий никогда не будет результата.

«Перестаньте давать себе установки: „Я не смогу, я не хочу, у меня не получится“. Это лень. Это просто элементарная лень. Уйдите от алгоритма своих привычных действий», — считает Вера Дегтярева.

Специалист рекомендует буквально расписать по пунктам, почему в прошлый раз не получилось, и увидеть, на каком этапе ваш план провалился, чтобы впредь не повторять ошибок.

«Люди не достигают своих целей, потому что они ходят по кругу, боясь выйти из своего привычного состояния. Этот постоянный алгоритм действий приводит к недостижимому. Если вы хотите чего-то добиться, выйдите из своих привычных действий, а не продолжайте ходить по кругу», — сказала Дегтярева.

Кроме того, эксперт советует заменить привычные жалобы на конструктивные вопросы к самому себе, которые помогут понять самое важное о вас.

«Почаще задавайте себе вопрос: „Для чего я сейчас хочу поставить эту цель?“ Не почему, а для чего? Точно так же нужно ответить на вопрос, если что-то не получилось: „А для чего у меня не получилось?“ Не почему, а для чего?» — говорит психолог.

Дегтярева не просто так рекомендует перейти от вопроса «почему?» к вопросу «для чего?», ведь это помогает извлечь уроки из любой, даже негативной ситуации. Все это движет нас вперед. А если разобраться в себе самостоятельно не получается — это повод обратиться за помощью к профессионалу.

Страх успеха — миф или проблема?

Внутренние барьеры, которые мешают нам достигать своих целей, есть почти у всех людей, и это не только отголоски детских травм от родительских установок. Некоторые из них приобретаются уже в осознанном возрасте.

К одному из таких блоков многие относят страх успеха. Однако психолог Вера Дегтярева считает, что его просто не существует. Люди боятся не самого успеха, а того, что будет после того, как они этого добьются.

«Давайте вдумаемся во фразу: бояться успеха! Я не думаю, что каждый человек будет бояться успеха. Он боится того, что будет дальше. Скорее всего, вот этого он и боится, а не успеха», — подчеркивает специалист.

Иногда за страхом перед успехом скрывается банальная лень, которой порой страдает каждый.

«Успеха боятся? Нет! Ты боишься, потому что тебе лень», — говорит эксперт.

Чтобы побороть это чувство, психолог рекомендует пересмотреть не только свое внутреннее состояние, но и окружение, которое может либо тянуть назад, либо подталкивать к развитию.

Почему визуализация не работает

Сейчас стало популярно верить в магию мыслей. Люди считают, что достаточно просто нарисовать карту желаний или постоянно представлять в голове успешную жизнь, и все сбудется без особых усилий. Но оказалось, что это не работает.

Желание — это лишь старт, а вот дальше необходимы конкретные действия, без которых успеха быть не может.

В пример Вера Дегтярева привела девушку, которая мечтает выйти замуж и постоянно визуализирует своего будущего партнера. Однако кроме этого она ничего не делает.

«Молодец, представляй! А что ты для этого сделала? Вот она представляет это все, а потом получает смс на телефон: „Конь сдох, иду пешком“. Подпись: Принц. Вы захотели и начинаете это делать. Не надо только сидеть и визуализировать, что у вас это свалится с неба. Нет волшебной палочки», — подчеркнула психолог.

Так что секрет прост — нужно перестать ждать чуда и начать действовать. Ведь если цель поставлена правильно, то и результат не заставит себя ждать, а иногда может даже превзойти ожидания.

Как «синдром отличника» ведет в тупик

Уже было сказано о внутренних барьерах, навязанных родителями. Но как они образуются?

Все начинается с детства, когда вам говорили не ровняться на знакомых или одноклассников, а добиваться больших успехов. С самого юного возраста человек привыкает к установке: «Ты должен быть лучше всех». И уже во взрослом возрасте он старается оправдать ожидания начальника, близких, партнера, загоняя себя в бесконечную гонку за идеалом. К сожалению, итог у этого один — психологическое истощение и отсутствие реальных достижений.

Подобный перфекционизм часто закладывает в человека программу вечного недовольства собой. Мы постоянно сравниваем себя с другими и тратим все ресурсы на то, чтобы нас похвалили, при этом сами не испытываем от этого удовлетворения.

«Вы доведете себя до психологического истощения! Потому что вы все время хотите чего-то лучшего! А от этого нужно отказаться. Нужно рассчитывать только на себя и почаще говорить себе: „Я молодец“», — сказала Вера Дегтярева.

По словам психолога, чтобы избавиться от «синдрома отличника», надо научиться хвалить себя самостоятельно, не дожидаясь признания со стороны.

Получается, чтобы добиться успеха в любой из сфер нашей жизни, надо отказаться от бессмысленного повторения одних и тех же действий и научиться анализировать свои ошибки, воспринимая их как ценные уроки. И самое главное — предпринимать попытки.

