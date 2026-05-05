Тайга хранит ответы: поиски Усольцевых вышли на новый этап

Волонтеры возвращаются к тем участкам, которые раньше остались без внимания.

В Красноярском крае продолжаются поиски пропавшей семьи Усольцевых, однако формат работы пока остается ограниченным. Как сообщили aif.ru в пресс-службе регионального отряда «ЛизаАлерт», сейчас акцент сделан на обследовании труднодоступных территорий с помощью техники.

По словам представителя отряда Серафимы Чооду, полноценный массовый поиск пока не стартовал из-за сложных погодных условий.

«Пока рано говорить о старте активного массового поиска; снега много, минимум полтора метра. Сейчас усилия координаторов сосредоточены на территории, которую не успели полноценно обследовать осенью — ее осмотрят при помощи нового беспилотного комплекса», — отметила она.

После облета специалисты планируют оценить ситуацию и принять решение о дальнейших действиях. В частности, станет понятно, насколько возможно расширить поиски и сколько добровольцев смогут принять в них участие.

При этом в отряде обращают внимание на приближение традиционного поискового сезона.

«Ведь нужно понимать, что уже скоро начнется сезон поисков: то есть потеплеет, и грибники потянутся в леса; отправить весь отряд в Кутурчин не получится. Ребята готовятся, повторяют материал, но все в пределах ежегодной регулярной подготовки», — добавила Чооду.

Семья Усольцевых пропала в тайге 28 сентября 2025 года в районе поселка Кутурчин. В поход отправились 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина. Они планировали короткий маршрут к горе Буратинка, однако, по словам местных жителей, в тот день резко ухудшилась погода.

К поискам привлекались сотни волонтеров и различная техника, но обнаружить пропавших не удалось. По версии Следственного комитета, наиболее вероятной причиной исчезновения стал несчастный случай.

