Вспышка хантавируса: что известно о смертельной инфекции
РИА Новости: случаи хантавируса зафиксированы в России
Особую осторожность стоит проявлять дачникам во время уборки участка после зимы.
На круизном судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла предполагаемая вспышка хантавируса — погибли три человека. Тем временем инфекционисты предупреждают: в России этот вирус тоже активен, а подхватить его можно даже во время обычной уборки дачи.
Как передается хантавирус
Хантавирус не передается от человека к человеку. Заразиться можно только при контакте с грызунами или их испражнениями.
«Заражение хантавирусом происходит от мышевидных грызунов, от человека к человеку заразиться нельзя. При этом летальность довольно высокая», — рассказал РИА Новости доктор медицинских наук Владимир Никифоров.
Эксперт уточнил, что, вероятно, люди на круизном лайнере заразились где-то на суше — при контакте с выделениями грызунов.
Академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости добавил, что заражение особенно легко происходит в теплое время года через вдыхание пыли в закрытых, долго не использовавшихся помещениях, а также через воду и пищу.
Ситуация с хантавирусом в России
По словам Онищенко, хантавирусы (сейчас их называют ортохантавирусы) — это целый род, насчитывающий около 41 различного штамма.
В России они проявлялись в 2009 году в Краснодарском крае. Смертность от этого заболевания в среднем составляет до 12%.
Никифоров отметил, что в России хантавирусная инфекция широко распространена в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС).
При этом он предупредил, что есть риск заражения во время уборки дач после зимы, а также на природе, особенно в теплый период.
Симптомы и лечение хантавируса
Онищенко пояснил, что хантавирус чаще проявляется как кардиопульмональный синдром — природно-очаговая вирусная инфекция, сопровождающаяся развитием сердечно-легочной недостаточности.
Никифоров подчеркнул, что подозрение на ГЛПС — это показание к обязательной госпитализации.
Заболевание может закончиться легко и быстро, но бывают случаи токсико-инфекционного шока либо острой почечной недостаточности.
К счастью, геморрагическая лихорадка бывает у человека один раз в жизни — повторных случаев не зафиксировано.
Меры предосторожности
Особую осторожность стоит проявлять при уборке подвалов, гаражей, дачных домиков после зимы.
Избегайте вдыхания пыли, используйте маски и перчатки, тщательно мойте руки.
Если после контакта с грызунами или их следами у вас поднялась температура, появились слабость, боль в пояснице или проблемы с мочеиспусканием — немедленно обратитесь к врачу.
Роспотребнадзор продолжает мониторить ситуацию с заболеванием.
