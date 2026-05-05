Вспышка хантавируса: что известно о смертельной инфекции

На круизном судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла предполагаемая вспышка хантавируса — погибли три человека. Тем временем инфекционисты предупреждают: в России этот вирус тоже активен, а подхватить его можно даже во время обычной уборки дачи.

Как передается хантавирус

Хантавирус не передается от человека к человеку. Заразиться можно только при контакте с грызунами или их испражнениями.

«Заражение хантавирусом происходит от мышевидных грызунов, от человека к человеку заразиться нельзя. При этом летальность довольно высокая», — рассказал РИА Новости доктор медицинских наук Владимир Никифоров.

Эксперт уточнил, что, вероятно, люди на круизном лайнере заразились где-то на суше — при контакте с выделениями грызунов.

Академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости добавил, что заражение особенно легко происходит в теплое время года через вдыхание пыли в закрытых, долго не использовавшихся помещениях, а также через воду и пищу.

Ситуация с хантавирусом в России

По словам Онищенко, хантавирусы (сейчас их называют ортохантавирусы) — это целый род, насчитывающий около 41 различного штамма.

В России они проявлялись в 2009 году в Краснодарском крае. Смертность от этого заболевания в среднем составляет до 12%.

Никифоров отметил, что в России хантавирусная инфекция широко распространена в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС).

При этом он предупредил, что есть риск заражения во время уборки дач после зимы, а также на природе, особенно в теплый период.

Симптомы и лечение хантавируса

Онищенко пояснил, что хантавирус чаще проявляется как кардиопульмональный синдром — природно-очаговая вирусная инфекция, сопровождающаяся развитием сердечно-легочной недостаточности.

Никифоров подчеркнул, что подозрение на ГЛПС — это показание к обязательной госпитализации.

Заболевание может закончиться легко и быстро, но бывают случаи токсико-инфекционного шока либо острой почечной недостаточности.

К счастью, геморрагическая лихорадка бывает у человека один раз в жизни — повторных случаев не зафиксировано.

Меры предосторожности

Особую осторожность стоит проявлять при уборке подвалов, гаражей, дачных домиков после зимы.

Избегайте вдыхания пыли, используйте маски и перчатки, тщательно мойте руки.

Если после контакта с грызунами или их следами у вас поднялась температура, появились слабость, боль в пояснице или проблемы с мочеиспусканием — немедленно обратитесь к врачу.

Роспотребнадзор продолжает мониторить ситуацию с заболеванием.

