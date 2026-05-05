Семена борщевика и «бешеного огурца» могут исчезнуть с маркетплейсов

Некоторые виды вредных растений продаются в качестве декоративных.

В России хотят ограничить онлайн-продажу семян ядовитых растений. Как сообщили «Известиям» в Россельхознадзоре, речь идет о борщевике, «бешеном огурце» и других культурах.

Ранее они уже были внесены в перечень вредных растений, которые садоводы должны были выкашивать на своих участках. Но затем выяснилось, что некоторые виды продаются на маркетплейсах в качестве декоративных растений. Ограничение на продажу может вступить уже этой осенью.

Адвокат Яна Ковалевская напомнила россиянам о штрафах за выращивание запрещенных растений. По ее словам, за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические и психотропные вещества, предусмотрена административная ответственность. Штраф может достигать 300 тысяч рублей, также возможны обязательные работы на срок до 480 часов или ограничение свободы до двух лет.

Одним из популярных запрещенных растений является ипомея, некоторые виды которой называют романтичными названиями: «Синяя звезда», «Летающая тарелка», «Леденец». Эксперт рекомендовала поддерживать порядок на участке, чтобы избежать случайного появления запрещенных цветов. При этом адвокат уточнила, что к ответственности привлекают только тех, кто выращивает такие растения умышленно; если растение появилось самопроизвольно, умысла нет

