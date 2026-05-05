Есть одно условие: технологические гиганты начали заменять сотрудников ИИ 

Сокращенные работники чувствуют себя использованными.

Корпорация Oracle сократила до 30 тысяч сотрудников в рамках масштабной стратегии по переходу на технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщило TIME.

Массовые увольнения затронули работников по всему миру, включая тех, кто посвятил компании десятилетия. Основной причиной таких радикальных мер стало желание руководства перенаправить миллиарды долларов на строительство центров обработки данных и развитие ИИ-инфраструктуры.

Председатель совета директоров Ларри Эллисон уверен, что именно создатели баз для обучения нейросетей станут главными победителями в новой мировой экономике.

Многие из уволенных специалистов столкнулись с жесткими условиями расторжения контрактов. Сотрудники рассказывают, что их заставляли документировать рабочие процессы для обучения ИИ-систем, которые в итоге их и заменили.

«Это заставляет вас чувствовать себя использованным. Они просят вас сделать что-то, это записывается, а затем вас заменяют тем, что вы только что создали», — делится бывшая техническая писательница Джилл.

В результате увольнений люди потеряли не только работу, но и значительные накопления. Так, у некоторых сгорели опционы на сумму до 300 тысяч долларов (около 22,5 миллиона рублей), которые должны были перейти в их собственность в ближайшие месяцы.

Ситуация вызвала волну протестов. Более 600 человек подписали коллективное письмо к руководству Oracle с требованием увеличить выходные пособия и продлить медицинскую страховку.

Особенно тяжело пришлось обладателям рабочей визы, у которых остается всего 60 дней, чтобы найти новое место или покинуть страну.

Несмотря на рекордную прибыль в последнем квартале, компания отказывается от коллективных переговоров, предлагая решать вопросы в индивидуальном порядке.

