В России изменили правила сдачи экзаменов на водительские права

Нововведения вносят радикальные поправки в привычный график будущих автомобилистов.

В России вступили в силу обновленные правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. Теперь они существенно ограничивают сроки прохождения испытаний. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на документы кабинета министров.

Согласно утвержденным поправкам, практическая часть экзамена должна быть назначена и пройдена в течение 60 дней после того, как кандидат успешно подтвердил свои знания теоретической части.

Правительство скорректировало действующий порядок выдачи прав, чтобы оптимизировать процесс и исключить неоправданные задержки.

Нововведения вносят радикальные изменения в привычный график будущих автомобилистов. До официального принятия данных поправок у претендентов на получение документа был внушительный запас времени. На сдачу вождения отводилось до шести месяцев с момента аттестации по теории.

Теперь у кандидатов будет в три раза меньше времени на подготовку к практическому экзамену, что требует более ответственного подхода к обучению в автошколах.

Отмечается, что обсуждение данной инициативы велось еще с февраля. Основным аргументом в пользу реформы стала необходимость избежать искусственного затягивания сроков при повторных пересдачах, когда ученики могли месяцами ожидать своей очереди.

