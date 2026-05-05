«Фейки»: Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Ирана и рост цен на нефть

Фото, видео: www.globallookpress.com/Daniel Heuer - Pool via CNP/Consolidated News Photos; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент США заверил бизнес-сообщество в устойчивости рынка и раскритиковал публикации прессы.

Новости из Ормузского пролива стали для президента США Дональда Трампа удобным поводом сделать ряд громких заявлений на саммите малого бизнеса в Белом доме. Президент США встретился с более чем 130 владельцами американских компаний из сфер производства, обороны, энергетики и розничной торговли. И поспешил заверить, что, несмотря на нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке, разговоры о кризисе экономики Штатов сильно преувеличены.

«У нас есть фондовый рынок, который даже вырос на фоне этой военной операции — называйте ее как хотите. У Ирана нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил. Нет даже зенитного вооружения и радаров. У них нет ничего. Более того, фактически у республики нет лидеров. Они думали, что топливо будет стоить 300 долларов за баррель, верно? 300 долларов за баррель, а сейчас это около 100, и, как я думаю, цена будет снижаться», — сказал президент США Дональд Трамп.

Впрочем, несмотря на заявления президента США, по данным Wall Street Journal, цены на нефть, напротив, бьют рекорды. Марка Brent на пике торговалась выше 115 долларов за баррель, что стало максимальным значением за последние четыре года. Сам Трамп и на такие публикации реагирует жестко — по его мнению, значительная часть прессы настроена против него и распространяет «фейковые новости».

«Это фейковая пресса: фейковые опросы, фейковые цифры. Они говорят, что только 32% поддерживают войну с Ираном. Мне и самому не нравится война, но наша армия сильнейшая. И когда спрашивают иначе — нормально ли, чтобы у Ирана было ядерное оружие? — результат был бы другим. Но они все равно дают те же 32%, потому что эти опросы полностью фейковые», — заявил Дональд Трамп.

Касаясь темы ядерной программы Ирана, Трамп отметил, что имеющееся у Тегерана топливо в общем-то «не представляет особого интереса» и, вероятно, непригодно для создания оружия. По его словам, довести эти материалы до нужной кондиции после разрушения инфраструктуры невозможно. Но при этом, означает ли это пересмотр военных планов против Исламской Республики, Трамп не уточнил.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС