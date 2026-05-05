Судья извинился перед обвиняемым в покушении на Трампа за условия содержания

Дело предыдущей попытки покушения на президента США Дональда Трампа приобретает уже почти абсурдный оттенок. Судья извинился перед обвиняемым Коулом Алленом за условия его содержания.

По данным американских СМИ, подозреваемого держали в одиночной камере без окон, лишали прогулок, ограничивали встречи с адвокатами и даже отказали в выдаче Библии. Все это — под предлогом «наблюдения из-за риска самоубийства». Судья назвал такие условия «юридически неприемлемыми». И прямо на заседании заявил: «Приношу свои извинения». После чего потребовал срочный отчет от тюремной службы.

Инцидент произошел 26 апреля в отеле Washington Hilton, где проходило ежегодное мероприятие Ассоциации корреспондентов Белого дома. По данным следствия, 31-летний житель Калифорнии Коул Аллен ворвался на второй этаж здания и произвел выстрел из дробовика.

