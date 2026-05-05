Пожар в Нижегородской области унес жизни пяти человек

Здание было полностью охвачено огнем на момент прибытия пожарных.

Жертвами пожара в частном доме в Выксе Нижегородской области стали пять человек, двое из них — несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Трагедия произошла на улице Челюскина. В ведомстве сообщили, что на момент прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем.

«На месте пожара обнаружены тела пяти погибших, в том числе двоих детей. Личности устанавливаются», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что пожарные потушили возгорание на площади 80 квадратных метров. Дознаватели МЧС устанавливают причины возникновения огня и точные обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал, что 14 домов сгорели из-за неосторожного обращения с печами в селе Кучерово Красноярского края. Крова лишились 38 местных жителей. По данному факту возбуждено уголовное дело. До этого огонь уничтожил 16 домов в одном из сел Шегарского района Томской области. Жертв и пострадавших в результате случившегося нет.

