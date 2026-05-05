Военнослужащие доставляют боеприпасы и продукты штурмовым группам, несмотря на атаки FPV-дронов противника.

Группы снабжения 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» продолжают обеспечивать передовые подразделения на Добропольском направлении, несмотря на атаки FPV-дронов Вооруженных сил Украины.

Военнослужащие доставляют на передовую продовольствие, боеприпасы и другие необходимые грузы для штурмовых подразделений, продвигающихся вглубь обороны ВСУ.

Маршрут снабжения организован поэтапно: сначала грузы доставляются на автомобильной технике повышенной проходимости, затем перегружаются на более маневренную мототехнику, после чего распределяются пешими группами непосредственно по позициям переднего края.

Для защиты личного состава транспорт оснащен постами воздушного наблюдения и средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, в обеспечении задействованы расчеты беспилотных систем, которые помогают контролировать обстановку с воздуха.

По ходу движения группы снабжения прикрываются подразделениями ПВО, использующими дроны-перехватчики «Елка» и стрелковое вооружение. Это позволяет снижать угрозу со стороны беспилотников противника и обеспечивать стабильную доставку ресурсов на передовую.

