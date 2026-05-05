Репетиция парада Победы прошла на Красной площади

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Участники отрабатывали строевую подготовку и прохождение расчетов.

Репетиция парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла на Красной площади в Москве. Кадры с места проведения мероприятия публикует 5-tv.ru.

Во время подготовки к предстоящему событию военнослужащие различных подразделений тренировали строевую подготовку, а также отрабатывали прохождение парадных расчетов. Они держали в руках оружие, флаги и штандарты.

Праздничное шествие состоится 9 мая и начнется в 10:00 мск. В нем примут участие представители высших военных заведений и отдельных родов войск Вооруженных Сил РФ. Генеральная репетиция пройдет 7 мая.

В этом году в параде не будут участвовать воспитанники суворовского и нахимовского училищ и кадетских корпусов. Кроме того, мероприятие пройдет без военной техники. В Минобороны России заявили, что решение принято в связи с оперативной обстановкой.

Ранее президент РФ Владимир Путин в честь Дня Победы объявил перемирие 8 и 9 мая. Позже глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о введении «режима тишины» с полуночи 6 мая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС