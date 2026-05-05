МАГАТЭ подтвердило ущерб после удара дрона по лаборатории Запорожской АЭС

Фото: www.globallookpress.com/Z6944 Sascha Steinach via www.imago-images.de

Беспилотник ВСУ атаковал ядерный объект 3 мая.

Лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской атомной электростанции был нанесен ущерб после удара украинского беспилотника. Об этом говорится в публикации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х.

В организации отметили, что после атаки дрона на ядерный объект прибыли наблюдатели МАГАТЭ, которые в ходе инспекции установили факт наличия повреждений.

«Группа обнаружила повреждения части метеорологического оборудования лаборатории, которое больше не работает», — сказано в тексте.

В пресс-службе заявили, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь призвал к максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов во избежание угроз безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что киевский режим 3 мая атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. В результате удара никто не пострадал. О случившемся руководство станции заявили, что подобные инциденты представляют угрозу системе контроля. Кроме того, представители станции о случившемся рассказали инспекторам МАГАТЭ.

