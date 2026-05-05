«Бомба» в багаже шуток не прощает: какие слова лучше не произносить в самолете

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Суд обязал жителя Красноярска выплатить почти 200 тысяч рублей за слова о взрывчатке на борту воздушного судна.

Двести тысяч рублей штрафа потребовал суд с жителя Красноярска после шутки в самолете о якобы заложенной бомбе. Ситуация для российских авиакомпаний редкая, такое решение принимается едва ли не впервые. Хотя на самом деле, как выяснил корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров, есть десятки слов и фраз, которые вообще лучше не произносить даже рядом с самолетами.

Москва. Аэропорт Шереметьево. Первыми на борт самолета заходят полицейские, внутри перепуганные пассажиры. Во время полета один из мужчин устроил дебош и угрожал взорвать лайнер.

В итоге больше сотни пассажиров несколько часов ждали, пока служба безопасности проверит самолет и багаж.

Дебоширом оказался 42-летний бизнесмен Дмитрий Гейль. Протрезвев, он пытался оправдаться в духе: «Что уже и пошутить нельзя?» Но было поздно. Теперь ему грозит до пяти лет колонии за ложное сообщение об акте терроризма.

«Шутки такого рода обычно всегда квалифицируются по уголовной статье», — сказал юрист Лев Варапаев.

Но многие пассажиры даже не задумываются, о чем во время полета лучше даже не шутить.

Среди стоп-слов в салоне самолета любые упоминания оружия, угрозы и даже такие слова, как «умрем». Все это уже не спишешь на юмор, и пилоты будут обязаны посадить самолет. Ну а после шутки про гранаты в рюкзаке экипаж вряд ли станет выяснять, что же вы имели в виду.

Если члены экипажа слышат эти стоп-слова — начинает действовать специальный регламент безопасности.

«Бомба, взрывчатка, угон — это то, что, к сожалению, являются запрещенными словами, и по факту на месте решить уже недопустимо, и там придется уже совершать действия, определенные по отношению к этому пассажиру», — рассказала бортпроводник Олеся Стукалова.

В лучшем случае такой вот шутник отделается огромными штрафами, которые в десятки или сотни раз будут превышать стоимость билета, или попадет в черный список авиакомпаний.

Чаще всего чувство юмора вместе с агрессивным поведением просыпаются в состоянии алкогольного опьянения.

Среди фраз, которые не стоит произносить на борту, и кодовые слова экипажа. Эти сигналы подают для того, чтобы не вызывать панику на борту. «Красный код» означает экстренную посадку, «Пан-Пан» — незначительная поломка самолета, «Изи Виктор» — необходимость срочной эвакуации и 7500 — захват воздушного судна. Эти, казалось бы, ничего не значащие для обывателя слова тоже могут доставить пассажиру проблем.

Рейс Красноярск — Пхукет. Мужчина долго не мог найти свое место в салоне, после чего стал кричать о взрывном устройстве в самолете. Следуя протоколу, авиакомпании пришлось отложить рейс на несколько часов, проверять самолет, кормить пассажиров, оплачивать простой и обработку багажа. Ущерб в несколько сотен тысяч.

Члены экипажей подтверждают, что слова-табу относятся даже к игрушечному оружию. К примеру, фраза ребенка «А у меня есть пистолет», сказанная на высоте, автоматически включит протокол антитеррористической безопасности.

«Данные правила распространяются на всех, включая несовершеннолетних. С ними, естественно, будут работать и психологи, и все компетентные органы, которые должны там работать. Потому что, вспомнить инцидент, произошедший с семьей Овечкиных, там все дети, их было семь человек, были несовершеннолетними. Тем не менее теракт был, было много погибших, совершеннолетней была только их мать», — объяснил заслуженный пилот России Виктор Саженин.

Те, кто допускают опасные шутки в самолетах, даже получили прозвище в интернете — «оральные дебоширы». Эксперты по авиабезопасности напоминают: экипаж обязан реагировать на любую потенциальную угрозу, не оценивая контекст. Безопасность превыше всего.

