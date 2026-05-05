Флаг, валюта и счет властям: швейцарец построил королевство на бесхозной земле

Фото, видео: www.globallookpress.com/dpa/Marijan Murat; 5-tv.ru

Йонас Лаувинер объявил себя королем, завладев 148 участками земли по всей стране.

В Швейцарии увеличилось количество королей, и этот скандал в Берне сейчас пытаются замять как можно быстрее. Ведь выяснилось, что титул короля может получить кто угодно. Такую махинацию уже провернул местный житель. Он стал монархом в своем собственном королевстве и в эксклюзивном интервью объяснил корреспонденту «Известий» Екатерине Хамовой, как получить приставку «Ваше Величество», даже являясь гражданином России.

Настоящая, по всем канонам, коронация в церкви. Собственный флаг, валюта и даже армия.

И самое главное — почти 120 тысяч квадратных метров земли в собственности. У 31-летнего Йонаса Лаувинера, казалось бы, есть все, что нужно молодому монарху. Но вот нюанс. Его «королевство» — 148 разрозненных участков на территории Швейцарии.

«Мой отец подарил мне маленький участок. Я захотел его расширить, обнаружил рядом заброшенную землю. Я забрал ее в собственность. Стал искать по всей Швейцарии и нашел еще много подобных мест», — сказал самопровозглашенный «король Швейцарии» Йонас Лаувинер.

По законам Швейцарии любой может стать собственником бесхозной земли. Достаточно просто направить письмо местным властям. Но речь именно о владении землей, статус монарха в пакет не входит.

«Швейцарский гражданский кодекс позволяет приобретать по очень низкой цене земельные участки, которые считаются бесхозяйными. Это особенность именно швейцарского законодательства. То есть человек может заявить права на участок земли, дорогу или здание, у которого больше нет владельца, заплатив около 200–300 швейцарских франков», — объяснил международный адвокат Филипп де Вель.

В переводе на рубли это от 20 до 30 тысяч. Немного для собственности в одной из самых дорогих стран Европы. Завладеть участком могут в том числе и россияне, достаточно иметь швейцарский ВНЖ.

«Единственное ограничение заключается в том, что, став собственником, нужно платить налоги, сборы, расходы на содержание. И поэтому важно, чтобы эти участки приносили доход», — отметил французский адвокат, специалист по европейскому и международному праву Ален Дюфло.

Но и для этой проблемы у самопровозглашенного короля Лаувинера есть решение. Он начал брать плату с местных жителей за содержание дорог. А при попытке властей отсудить у него одну из магистралей выставил счет в 150 тысяч франков — в рублях это 14 с половиной миллионов. Король, правда, был согласен отдать ее и бесплатно, но с условием. Назвать дорогу в его честь.

«Сейчас часть моих земель арендуют люди — так я зарабатываю. Некоторым я разрешаю пользоваться землей бесплатно, если они за ней ухаживают. Еще я продаю участки, если они стратегически мне не подходят», — поделился Йонас Лаувинер.

К местному феодалу швейцарцы относятся настороженно и платить ему не хотят.

«В Швейцарии нет королей, у нас не монархия. В остальном — пусть делает у себя дома что хочет, пока не мешает другим. Но его махинации с землей и дорогами уже начинают раздражать», — сказал местный житель.

Претендовать на реальный статус короля находчивый швейцарец не может. Это нарушает конституцию. Похоже, вне закона скоро будет и его схема по захвату земель. Власти уже начали латать правовые лазейки. Но пока дело дойдет до практики, кто знает, насколько разрастется империя Лаувинера. И сколько таких королевств появится в Швейцарии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС