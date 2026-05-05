В Эстонии продают туры на границу с Россией, чтобы посмотреть концерт к 9 Мая
Фото, видео: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru
Организаторы экскурсий берут за доставку в Нарву зрителей по 80 евро.
В Эстонии накануне Дня Победы активно продают билеты в приграничную Нарву, откуда прекрасно виден концерт на 9 Мая в российском Ивангороде на другой стороне реки.
В этом году для эстонцев действительно поставили дополнительные экраны, теперь их три. А вот организаторы экскурсий берут за доставку зрителей просто до берега по 80 евро, а чтобы никого не задержали, праздник преподносят как День Европы, который действительно отмечается 9 мая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что патрульный катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии оказался в российских водах на реке Нарва. Причиной инцидента стали техническая неисправность судна и неблагоприятные погодные условия.
Катер M-32 с тремя членами экипажа на борту выполнял задачи по дежурству в районе Нарва-Йыэсуу, когда на судне возникла поломка. Из-за сильного ветра катер начало сносить в сторону российской территории.
