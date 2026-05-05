Стрельба произошла в Вашингтоне недалеко от Белого дома

Фото: www.globallookpress.com/XinHua/Li Rui

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Инцидент произошел на пересечении 15-й улицы и проспекта Независимости.

В Вашингтоне в непосредственной близости от Белого дома зафиксирована стрельба с участием сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе офиса связи Секретной службы США.

«Сотрудники Секретной службы США находятся на месте происшествия, связанного со стрельбой с участием полицейских, на пересечении 15-й улицы и проспекта Независимости», — говорится в публикации ведомства в соцсети X.

Установлено, что полицейский произвел выстрел в одного человека. Информация о состоянии пострадавшего пока неизвестна.

Сразу после того, как прозвучали выстрелы, сотрудники Секретной службы вывели весь журналистский пул в зал для брифингов Белого дома. Об этом сообщил корреспондент Брендан Каллертон. По его словам, режим эвакуации продлился недолго — уже через пять минут представителей прессы выпустили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Афин 89-летний мужчина открыл стрельбу в двух общественных учреждениях, в результате чего пострадали пять человек.

По имеющимся данным, первым объектом нападения стал офис социального страхования. Вооруженный дробовиком пенсионер проник в здание, поднялся на четвертый этаж и произвел выстрел в ногу одному из сотрудников.

Спустя непродолжительное время злоумышленник переместился к зданию суда, расположенному приблизительно в пяти километрах от первоначального места происшествия. Там он вновь применил оружие против находившихся поблизости граждан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС