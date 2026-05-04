«Могу многое сама»: Алсу раскрыла, как развод изменил ее жизнь

Певица Алсу заявила, что развод с мужем помог ей ощутить себя сильной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Теперь артистка знает, что женская сила заключается не только в нежности, но и во внутренней мощи.

Развод с бизнесменом Яном Абрамовым помог заслуженной артистке России Алсу обрести внутреннюю силу. Этим певица эксклюзивно поделилась с 5-tv.ru в эфире шоу «Посиделки» на «Дорожном радио».

Звезда долгие годы считала себя слабым человеком, так как сначала она была под надежной защитой отца, а затем — мужа, с которым провела в браке 18 лет.

«Когда я оказалась одна, мне было очень страшно: а как я буду одна? Но я открыла в себе какие-то невероятные возможности, внутреннюю мощь. И поняла, что на самом деле я могу очень многое сама», — поделилась исполнительница.

Теперь артистка уверена, что женская сила заключается не только в нежности, но и в умении вовремя признать свою внутреннюю мощь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что развод Алсу с Яном Абрамовым сопровождался слухами об измене экс-мужа с моделью Анастасией Решетовой. При этом их замечали вместе еще за год до официального расставания супругов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.