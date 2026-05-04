Клубника с сюрпризом: Дмитриенко случайно съел крем с ядом змеи

Артист не сразу понял, что пошло не так.

Певец Ваня Дмитриенко рассказал о странном инциденте, который произошел с ним после концерта. Своей историей он поделился в Telegram-канале.

По словам артиста, во время выступления он потянул ногу, после чего воспользовался специальным кремом для восстановления. Уже позже, помыв руки, Дмитриенко решил перекусить клубникой, но неожиданно почувствовал посторонний вкус.

Именно это заставило его проверить состав средства, которое он использовал.

«Посмотрел состав, а там яд гадюки. Надеюсь, все будет нормально. Яд гадюки вообще очень опасен, но я не думаю, что там большая доза», — сообщил он.

Певец также поспешил успокоить поклонников и попросил не переживать за его состояние.

